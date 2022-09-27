Пекин поддержал территориальную целостность Украины
Китай занимает позицию соблюдения территориальной целостности и суверенитета стран, заявил постоянный представитель страны при ООН Чжан Цзюнь.
«Наша позиция по тому, как стоит рассматривать конфликт в Украине, остается неизменной и четкой – суверенитет и территориальная целостность стран должны соблюдаться», - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.
Постпред Китая также отметил, что «легитимные озабоченности стран в сфере безопасности должны восприниматься всерьез».