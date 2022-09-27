США готовы спасать россиян от мобилизации

Граждане России, которые скрываются от мобилизации, могут подавать заявления на убежище в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы считаем, что независимо от их национальности они могут подать заявление о предоставлении убежища в США, и каждое заявление будет рассмотрено на индивидуальной основе», – сказала Жан-Пьер.

При этом она не упомянула о том, что бегущим от мобилизации россиянам предоставят некий приоритетный порядок или особые условия предоставления убежища.