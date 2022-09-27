Житель Баку «сдавал в аренду» несуществующую квартиру

Задержан житель Баку, который обманом выманивал деньги у граждан под предлогом сдачи квартиры в аренду, сообщили в пресс-службе МВД.

Задержанный, Байрам Мамедов 1993 года рождения, размещал на сайтах по продаже недвижимости объявления о сдаче внаем квартиры, просил перевести задаток на карту, а затем исчезал. На предварительном допросе Мамедов сознался, что каждый день обманывал таким способом трех человек, в основном студентов.

Расследование продолжается.

«Мы не рекомендуем гражданам переводить деньги онлайн незнакомым лицам на сайтах объявлений об аренде или другой недвижимости», - говорится в сообщении министерства.