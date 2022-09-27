Сборная Азербайджана, заняв 2-е место в своей группе в лиге «С», оказалась в 4-й корзине. Компанию нам там составят Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Косово, Болгария, Фарерские острова и Северная Македония. Эти сборные не попадут с Азербайджаном в одну группу.

Состав других корзин

Корзина победителей групп в лиге «А» Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия.

Корзина 1: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.

Корзина 2: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.

Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.

Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.

Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

В отборе не участвуют сборные Германии и России. Немцы являются хозяевами предстоящего Евро, а российские сборные и клубы УЕФА исключил из всех турниров из-за военного вторжения в Украину.

53 сборные будут разделены на 10 групп (7 групп по пять команд и 3 группы по шесть). Квалификация пройдет с марта по ноябрь 2023 года. Победители групп в лиге «А» Лиги наций попадут в отборочные группы, состоящие из пяти команд, так как в июне следующего года их ждут матчи «Финала четырех» Лиги наций.

Десять победителей групп и десять вторых мест выйдут в финальный турнир. Оставшиеся три путевки будут разыграны в плей-офф Лиги наций в марте 2024 года.