Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 02:09

В Баку состоялся первый масштабный визит делегации Госдумы России VII созыва во главе со спикером Вячеславом Володиным. По итогам встреч высокопоставленных россиян с президентом Ильхамом Алиевым и спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой ожидается активизация межпарламентской работы по линии правовой поддержки программ «дорожной карты» двустороннего взаимодействия, расписанных до 2024 года, а также по Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной в феврале 2022 года. На встрече с азербайджанскими коллегами российская делегация предложила провести парламентскую конференцию стран Каспийского моря для обсуждения стратегических вопросов безопасности, судоходства и охраны окружающей среды.

Визит главы Госдумы России в Азербайджан был анонсирован на встрече Владимира Путина и Ильхама Алиева, состоявшейся в Ашхабаде 29 июня этого года. Тогда, в ходе шестого Каспийского саммита, был определен круг вопросов средне- и долгосрочного взаимодействия как в группе государств, так и на двухстороннем уровне. Владимир Путин объявил тогда, что до конца текущего года в Баку прибудут делегации не только Государственной Думы, но и правительства Российской Федерации во главе с премьер-министром Мишустиным. К слову, встреча глав правительств Азербайджана и России ожидается в Москве, 5 октября, в ходе II Каспийского экономического форума, который будет проходить в бизнес-центре «Сколково».

Человек Хазарского района Нынешний визит Вячеслава Володина в Баку является вторым по счету в этом году, после июньской встречи спикера Думы в Ереване с главой парламента Армении. Однако в свете финансово-экономического эмбарго, под прессом которого оказалась после вторжения в Украину Российская Федерация, каспийская тематика и взаимодействие «пятерки» Каспийских государств имеют для Москвы более приоритетное значение. Отсюда и весьма представительный состав делегации. Вместе с Володиным прибыли два его заместителя – Алексей Гордеев (почти десять лет возглавлял Министерство сельского хозяйства РФ, затем был губернатором Воронежской области) и Владислав Даванков, а также четыре председателя думских Комитетов – по обороне, науке и высшему образованию, транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, по региональной политике и местному самоуправлению. Кроме того, в состав делегации Госдумы был включен также глава Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, хорошо известный азербайджанцам своей взвешенной позицией, отличной от позиции его заместителя, Константина Затулина.

Анализируя состав делегации Госдумы РФ, имеет смысл напомнить, что Каспийский бассейн и река Волга сыграли ключевую роль в биографии самого Володина, являющегося выходцем из Хазарского района Саратовской области, отец которого работал на речном флоте. Другими словами, для спикера российской Госдумы каспийское взаимодействие – это не абстрактные выкладки, а четкое и глубокое понимание работы речного и морского транспорта. Наконец, ещё один важный момент взаимодействия на уровне представителей элит России и Азербайджана. Вокруг Вячеслава Володина, являющегося четвертым по Конституции РФ человеком в иерархии российской власти, консолидируется сегодня наиболее сильное, патриотически заряженное ядро думских депутатов и чиновников, связанных как с правящей партией «Единая Россия», так и с администрацией президента РФ. Напомним, что именно Володин является автором таких публичных тезисов, как «Атаки на Путина – это атаки на Россию», «Нет Путина – нет России сегодня». И неудивительно, что в большинстве рейтингов и списков возможных политических преемников Владимира Путина, имя Вячеслава Володина называется довольно часто. И теперь у представителей политического истеблишмента Азербайджана появился реальный шанс выстроить прямые связи с представителями одного из важнейших эшелонов политической системы России. Ресурс «тихой гавани» Необходимость этой практической коммуникации усиливают две тенденции – использование Азербайджана в качестве «тихой гавани» для российского бизнеса, а также необходимость создания для РФ «контактного буфера» для расширения внешнеэкономической кооперации со странами Азии и Ближнего Востока. Что перекликается с идеей совместной координации в третьих странах, высказанной президентом Ильхамом Алиевым на встрече с российской делегацией. Важно принять во внимание, что эти процессы уже не только идут, но и набирают обороты. Так, вклады нерезидентов в банки Азербайджана увеличились за восемь месяцев текущего года в 2,9 раза. Этот рост происходит, главным образом, за счёт россиян, а также азербайджанцев с российскими паспортами. Помимо этого, азербайджанские банки активно выдавали кредиты бизнесам, имеющим российское происхождение. Внешние обязательства азербайджанских банков (кредиты, ценные бумаги, а также выданные зарубежному бизнесу внешние активы) составили на 31 августа 2022 года 1 миллиард 686,5 миллиона манатов, что на 58,6 процента больше показателя 2021 года. Видимо, и в этой категории доля «российского фактора» преобладает. И, наконец, ещё более убедительный показатель «имплантации» российского бизнеса в азербайджанскую экономику: по данным Центробанка Азербайджана, российские инвестиции в экономику страны выросли в 2022 году в десять раз (!) В абсолютных цифрах, они, возможно, не выглядят столь впечатляюще (280 миллионов долларов), но, учитывая, что в 2010-е годы объем инвестиций из РФ резко упал, на эту динамику следует обратить внимание. Тем более, что по инвестициям в Азербайджан россияне вновь вошли в топ-5, заняв четвертую позицию и опережая США (189 миллионов долларов). Обустраивая Каспий В завершении – несколько слов о перспективной повестке межпарламентского взаимодействия, которая более или менее прояснилась по итогам этих встреч. Во-первых, Вячеслав Володин пригласил Сахибу Гафарову посетить Россию до конца года. Это будет второй визит делегации азербайджанского Милли Меджлиса текущего созыва к своим российским коллегам.