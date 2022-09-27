Россияне подделали сайты крупнейших мировых СМИ

Согласно отчету Meta, сеть начала действовать еще в мае 2022 года и концентрировалась на войне в Украине и западных санкциях. Она была выстроена вокруг более 60 сайтов, которые выдавали себя за крупные западные СМИ: Der Spiegel, The Guardian, Bild, ANSA и другие.

Сообщается, что с 5 июня по 14 июля российские пропагандисты создали 15 фейковых сайтов, мимикрировавших под крупные СМИ. Один из них был нацелен на Украину, по два – на Францию и Италию, три – на Латвию, четыре на Великобританию и пять на Германию.