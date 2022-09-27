Россияне подделали сайты крупнейших мировых СМИ
Корпорация Meta (материнская компания Facebook) сообщила о разоблачении крупной российской сети по распространению дезинформации, пишет израильская пресса.
Согласно отчету Meta, сеть начала действовать еще в мае 2022 года и концентрировалась на войне в Украине и западных санкциях. Она была выстроена вокруг более 60 сайтов, которые выдавали себя за крупные западные СМИ: Der Spiegel, The Guardian, Bild, ANSA и другие.
Сообщается, что с 5 июня по 14 июля российские пропагандисты создали 15 фейковых сайтов, мимикрировавших под крупные СМИ. Один из них был нацелен на Украину, по два – на Францию и Италию, три – на Латвию, четыре на Великобританию и пять на Германию.
С 16 июля были созданы минимум 40 сайтов, имитировавшие немецкие новостные издания.
Кроме того, в дополнение к сайтам были созданы 1 633 аккаунта, 703 страницы и одна группа в Facebook и 29 аккаунтов в Instagram.
Сайты и аккаунты в соцсетях размещали видеоролики и статьи, где украинское правительство и вооруженные силы изображались как преступные и коррумпированные организации. Россию там выставляли жертвой западной агрессии и западных санкций – опасными в первую очередь для самой Европы.