Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 02:25

Российские СМИ широко растиражировали заявление бывшего советника ЦРУ, финансового эксперта Джеймса Рикардса, обратившего внимание мирового сообщества на планы Москвы по захвату мирового газового рынка. Рикардс отметил, что, оказавшись в международной изоляции, Россия пытается создать организацию, которая будет контролировать большую часть мировых месторождений природного газа и продавать его не за доллары, а при помощи других финансовых инструментов, включая криптовалюты и золото.

«В настоящее время предпринимаются целенаправленные усилия по созданию газового картеля с участием России и Ирана, а затем и других стран. Новая организация могла бы действовать подобно ОПЕК, вот только её стратегическим активом будет не нефть, а природный газ», - сказал финансовый эксперт. Рикардс добавил, что переговоры по созданию картеля Россия ведет не только с Ираном, но и с Азербайджаном, Катаром и другими газодобывающими странами. Цель – взять под контроль большую часть мировой добычи «голубого топлива». По мнению Рикардса, если Россия сможет сформировать такой картель, будет создана новая финансовая система, которая может стать началом конца доминирования доллара в мировой торговле. Фундаментом будущего газового картеля эксперты считают Меморандум о взаимопонимании (MoU) на сумму 40 миллиардов долларов, заключенный между российским монополистом «Газпром» и Национальной Иранской нефтяной компанией (NIOC).

Опираясь на существующий Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ), этот «газовый ОПЕК» позволит контролировать значительную долю мировых запасов газа и регулировать цены на него в ближайшие годы. Занимая первую и вторую строчки в списке стран с крупнейшими мировыми запасами природного газа (у России они составляют чуть меньше 48 триллионов кубометров, и Ирана – почти 34 триллиона), две эти страны имеют все возможности, чтобы создать такую структуру. И хотя в Иране далеко не все разделяют фантазии российских чиновников о мировом газовом господстве, это отнюдь не мешает иранцам рассматривать энергетические амбиции России, как возможность выбить побольше инвестиций для своей деградирующей газовой отрасли. Меморандум о взаимопонимании между «Газпромом» и NIOC содержит четыре ключевые договоренности, направленные на создание «газовой ОПЕК». Первая из них – это обещание российского государственного газового гиганта оказать NIOC всестороннюю помощь в разработке газовых месторождений Киш и Северный Парс на сумму 10 миллиардов долларов с тем, чтобы нарастить на них ежедневную добычу до 10 миллионов кубометров газа. Вторая договоренность – оказание «Газпромом» всесторонней помощи в реализации проекта по повышению давления на сверхгигантском газовом месторождении Южный Парс на морской границе между Ираном и Катаром, который оценивается в 15 миллиардов долларов.