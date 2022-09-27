Новая затея России: ждет ли Баку предложение, от которого невозможно отказаться? о заявлении советника ЦРУ
Российские СМИ широко растиражировали заявление бывшего советника ЦРУ, финансового эксперта Джеймса Рикардса, обратившего внимание мирового сообщества на планы Москвы по захвату мирового газового рынка.
Рикардс отметил, что, оказавшись в международной изоляции, Россия пытается создать организацию, которая будет контролировать большую часть мировых месторождений природного газа и продавать его не за доллары, а при помощи других финансовых инструментов, включая криптовалюты и золото.
«В настоящее время предпринимаются целенаправленные усилия по созданию газового картеля с участием России и Ирана, а затем и других стран. Новая организация могла бы действовать подобно ОПЕК, вот только её стратегическим активом будет не нефть, а природный газ», - сказал финансовый эксперт.
Рикардс добавил, что переговоры по созданию картеля Россия ведет не только с Ираном, но и с Азербайджаном, Катаром и другими газодобывающими странами. Цель – взять под контроль большую часть мировой добычи «голубого топлива».
По мнению Рикардса, если Россия сможет сформировать такой картель, будет создана новая финансовая система, которая может стать началом конца доминирования доллара в мировой торговле.
Фундаментом будущего газового картеля эксперты считают Меморандум о взаимопонимании (MoU) на сумму 40 миллиардов долларов, заключенный между российским монополистом «Газпром» и Национальной Иранской нефтяной компанией (NIOC).
Опираясь на существующий Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ), этот «газовый ОПЕК» позволит контролировать значительную долю мировых запасов газа и регулировать цены на него в ближайшие годы. Занимая первую и вторую строчки в списке стран с крупнейшими мировыми запасами природного газа (у России они составляют чуть меньше 48 триллионов кубометров, и Ирана – почти 34 триллиона), две эти страны имеют все возможности, чтобы создать такую структуру.
И хотя в Иране далеко не все разделяют фантазии российских чиновников о мировом газовом господстве, это отнюдь не мешает иранцам рассматривать энергетические амбиции России, как возможность выбить побольше инвестиций для своей деградирующей газовой отрасли.
Меморандум о взаимопонимании между «Газпромом» и NIOC содержит четыре ключевые договоренности, направленные на создание «газовой ОПЕК». Первая из них – это обещание российского государственного газового гиганта оказать NIOC всестороннюю помощь в разработке газовых месторождений Киш и Северный Парс на сумму 10 миллиардов долларов с тем, чтобы нарастить на них ежедневную добычу до 10 миллионов кубометров газа.
Вторая договоренность – оказание «Газпромом» всесторонней помощи в реализации проекта по повышению давления на сверхгигантском газовом месторождении Южный Парс на морской границе между Ираном и Катаром, который оценивается в 15 миллиардов долларов.
В рамках третьей договоренности «Газпром» окажет Ирану помощь в завершении ряда СПГ-проектов и строительстве экспортных газопроводов, а в четвертой Россия постарается привлечь к поэтапному становлению «Газового картеля ОПЕК» других крупных газовых держав Ближнего Востока.
Известно также, что альянс Россия-Иран уже давно «нацелился» на Катар (третья в мире страна по объемам запаса газа – чуть менее 24 триллионов кубометров), который является также крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в качестве главного кандидата для вступления в газовый картель. Если эта затея удастся, на совокупную долю России, Ирана и Катара придется чуть менее 60 процентов всех запасов природного газа в мире.
Стоит отметить, что разговоры о создании газового аналога ОПЕК идут уже без малого 20 лет. За это время страны-экспортеры смогли создать две организации, но обе лишь отдаленно напоминают картель.
На данный момент существует глобальная организация, объединяющая производителей газа – Международный газовый союз, а также организация под названием Gas Exporting Countries Forum (GECF) – «Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ)». Но если спросить у участников газового рынка об их пользе, то они в один голос ответят, что структуры эти абсолютно бесполезны.
Главной проблемой создания картеля производителей «голубого топлива» является отсутствие единого мирового газового рынка. Существуют только региональные рынки газа, деятельность которых, практически, не поддается регулированию.
После вторжения в Украину и углубления международной изоляции, Россия возобновила попытки реанимировать идею «газового картеля», который, к тому же, не будет принимать в качестве оплаты доллары США. Также находящийся под санкциями Иран видит в новой газовой игре России возможность получить хорошие дивиденды в форме инвестиций в свою газовую промышленность.
Как известно, после запуска Южного газового коридора (ЮГК), на европейском газовом рынке значительно возросла роль Азербайджана, имеющего долгосрочные газовые контракты с Турцией, Италией, Албанией и Грецией.
В этой связи логично предположить, что у Баку нет никаких резонов участвовать в сомнительной затее с газовым картелем, в котором, вдобавок, роль «первых скрипок» играют Москва и Тегеран.
Если Россия действительно захочет увидеть Азербайджан в новой организации, ей нужно будет сделать такое предложение, от которого в Баку не смогут отказаться.