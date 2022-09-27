Хикмет Гаджиев встретился в США с Арменом Григоряном

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в США с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Об этом на своей странице в Twitter написал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

«Сегодня я принял у себя Хикмета Гаджиева и Армена Григоряна для прямых и конструктивных переговоров. Мы обсудили важность предотвращения дальнейшего насилия и проведения ограниченных по времени и целенаправленных переговоров. Мы также определили конкретные шаги вперед в поддержку стабильного и прочного мира», - написал Салливан.