«Люди лишь одна из них»: директор ЦРУ о «проблемах» российской армии

Решение президента РФ Владимира Путина о мобилизации резервистов, вызвавшее протесты и массовую эмиграцию мужчин призывного возраста, было принято после того, как Украина освободила некоторые районы, оккупированные ранее Россией, передает «Голос Америки».

Директор ЦРУ Уильямс Бернс заявил, что к числу проблемных для российских вооруженных сил вопросов относится не только вопрос о личном составе.

«Даже если он сможет мобилизовать 300 000 солдат, это не значит, что он сможет бросить людей как пушечное мясо на фронт, многие из которых не будут хорошо обучены, многие из которых не будут иметь такого снаряжения, необходимой им материально-технической поддержки, - сказал Бернс в интервью программе CBS Evening News. – У его вооруженных сил много других проблем, людские ресурсы лишь одна из них».

Бернс сказал, что американское разведывательное сообщество не видит «каких-либо практических доказательств» того, что Путин думает об использовании ядерного оружия.

«Что нам нужно сделать, так это отнестись к этому очень серьезно, следить за признаками реальных приготовлений», - сказал он, добавив, что политики также должны «прямо сообщать о серьезных последствиях, которые повлечет за собой любое применение ядерного оружия».