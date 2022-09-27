Арестованную яхту российского олигарха продали вдвое дешевле
Арестованную властями Гибралтара яхту Axioma, принадлежащую бывшему совладельцу группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, продали с аукциона за $37,5 млн. Об этом сообщила Gibraltar Chronicle со ссылкой на представителя Адмиралтейского маршала Гибралтара.
Личность покупателя не разглашается, но сделку согласовали после его тщательной проверки. Всего на яхту претендовали 63 человека. Стоимость судна оценивалась в $75 млн, его содержание – 10-15% от этой суммы.
Axioma стала первой из изъятых у подсанкционных российских бизнесменов яхт, которую продали после ареста. Ее задержали в марте по запросу американского банка JPMorgan. Кредитная организация подала иск о взыскании более $20 млн с компании Pyrene Investments, которая управляла яхтой. Согласно документам, JPMorgan предоставил ей кредит в декабре 2021 года, а Пумпянский выступал поручителем, пишет Moscow Times. Средства от продажи яхты направят на погашение этого долга. Других возможностей вернуть свои деньги у банка не было, поскольку счета бизнесмена заблокировали из-за санкций. Кредиторы должны заявить претензии в течение 60 дней. Затем Верховный суд Гибралтара определит приоритет выплат и судьбу оставшихся денег.
Pyrene Investments утверждает, что продана была только сама яхта, а не ее содержимое. По ее данным, аукцион не касался снаряжения для водных видов спорта (водных мотоциклов и комплектов для дайвинга стоимостью в €250 тысяч); бара с марочными виски и коллекционными винами общей стоимостью €153 тысяч; посуды и столового серебра.
72-метровая Axioma имеет 6 гостевых кают, бассейн, 3D-кинотеатр, тренажерный зал, джакузи и спа-салон. Она была построена в 2013 году и первоначально носила имя Red Square. Пумпянский сдавал яхту всем желающим. Летом ее можно было арендовать за €450 тысяч в неделю, в остальное время года – за €295 тысяч.