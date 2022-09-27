Арестованную яхту российского олигарха продали вдвое дешевле

Личность покупателя не разглашается, но сделку согласовали после его тщательной проверки. Всего на яхту претендовали 63 человека. Стоимость судна оценивалась в $75 млн, его содержание – 10-15% от этой суммы.

Арестованную властями Гибралтара яхту Axioma, принадлежащую бывшему совладельцу группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, продали с аукциона за $37,5 млн. Об этом сообщила Gibraltar Chronicle со ссылкой на представителя Адмиралтейского маршала Гибралтара.

Axioma стала первой из изъятых у подсанкционных российских бизнесменов яхт, которую продали после ареста. Ее задержали в марте по запросу американского банка JPMorgan. Кредитная организация подала иск о взыскании более $20 млн с компании Pyrene Investments, которая управляла яхтой. Согласно документам, JPMorgan предоставил ей кредит в декабре 2021 года, а Пумпянский выступал поручителем, пишет Moscow Times. Средства от продажи яхты направят на погашение этого долга. Других возможностей вернуть свои деньги у банка не было, поскольку счета бизнесмена заблокировали из-за санкций. Кредиторы должны заявить претензии в течение 60 дней. Затем Верховный суд Гибралтара определит приоритет выплат и судьбу оставшихся денег.

Pyrene Investments утверждает, что продана была только сама яхта, а не ее содержимое. По ее данным, аукцион не касался снаряжения для водных видов спорта (водных мотоциклов и комплектов для дайвинга стоимостью в €250 тысяч); бара с марочными виски и коллекционными винами общей стоимостью €153 тысяч; посуды и столового серебра.

72-метровая Axioma имеет 6 гостевых кают, бассейн, 3D-кинотеатр, тренажерный зал, джакузи и спа-салон. Она была построена в 2013 году и первоначально носила имя Red Square. Пумпянский сдавал яхту всем желающим. Летом ее можно было арендовать за €450 тысяч в неделю, в остальное время года – за €295 тысяч.