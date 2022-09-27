Как уже сообщал haqqin.az, помощник президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в США с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что на встрече «обсудили важность предотвращения дальнейшего насилия и проведения ограниченных по времени и целенаправленных переговоров. Мы также определили конкретные шаги вперед в поддержку стабильного и прочного мира».

«Мы благодарим США за организацию встречи и за их усилия по обеспечению устойчивого мира в регионе. О результатах встречи уже сообщил Джейк Салливан. Ключевым моментом здесь является продолжение усилий по мирной повестке дня в рамках конкретных сроков». Об этом сказал haqqin.az Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев уточнил, что на встрече были обсуждены переговоры по мирному договору, делимитация границ, открытие транспортных коммуникаций, а также гуманитарная повестка дня, в частности, вопрос мин и пропавших без вести граждан Азербайджана.