Спецслужбы США усилили наблюдение за ядерным оружием России

Спецслужбы США и их союзников усилили разведку в воздухе, космосе и киберпространстве, чтобы понять, насколько Россия готова применить свое ядерное оружие. Об этом пишет Politico со ссылкой на пять источников среди бывших и действующих американских чиновников.

«Мы очень внимательно следим за этим», - сказал чиновник правительства США, имеющий доступ к разведданным о ядерных силах и стратегии Москвы, добавив, что дополнительная разведка и мониторинг ведутся в воздухе, космосе и киберпространстве. Эти усилия включают в себя более активное использование коммерческих спутников для получения изображений Земли и анализа. Одним из объектов внимания стала Калининградская область, где Кремль установил системы вооружения двойного назначения и гиперзвуковые ракеты, отмечает издание.

По словам одного из американских чиновников, около двух десятков российских систем вооружения могут доставлять как обычные боеприпасы, так и ядерные боеголовки малой мощности. У России более 1900 тактических ядерных боеголовок, приводит оценки экспертов издание.

После российского вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин, представители власти и пропагандисты неоднократно намекали, что Россия может применить ядерное оружие. 21 сентября Путин в обращении о начале мобилизации заявил, что власти России для защиты своей территории готовы использовать «все имеющиеся в нашем распоряжении средства», подчеркнув, что «это не блеф».