Франция отправляет делегацию на армяно-азербайджанскую границу

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в своем Twitter заявил, что Париж направит делегацию для оценки ситуации на границе Армении и Азербайджана.

Он сообщил, что накануне провел встречу с армянским коллегой Суреном Папикяном, в ходе которой состоялся обмен мнениями о ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией.

«Для оценки ситуации в Армению будет направлена французская делегация», - написал министр обороны Франции.