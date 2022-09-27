Иран показал новый беспилотник-разведчик

В Иране в рамках проходящей в стране Недели священной обороны представили новый разведывательный дрон.

Агентство Tasnim сообщает, что боевой БЛА Shahab располагает потолком высоты более чем в 3 тыс. м, способен находиться в воздухе до 8 часов подряд и проводить миссии в диапазоне 200 км.

Неделя священной обороны началась 22 сентября и приурочена к годовщине ирано-иракского вооруженного конфликта. Традиционно в эти дни в Иране проводятся мероприятия по демонстрации военного потенциала страны. Кроме того, представители армии отчитываются о реализации оборонных проектов, сообщают о последних достижениях национального ОПК.