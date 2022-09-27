Все прошло «в елочку» и «строго по плану». В «ЛНР» «за» проголосовали 97,93%, в «ДНР» - 98,69%, в Запорожской области – 97,81%, в Херсонской – 96,75%. При этом явка в Донецкой области составила 97,51 процента. В остальных регионах, видимо, будет не меньше, а то как-то перед кураторами из администрации российского президента получится неудобно.

В так называемых «ДНР», «ЛНР», оккупированных Херсонской и Запорожской областях обработали уже 100% протоколов псевдореферендумов по присоединению к России.

Валентина Матвиенко уже заявила, что 4 октября российский Совет Федерации может рассмотреть вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. А гауляйтером на этих территориях, как говорят слухи, будет назначен «человек-батут» Дмитрий Рогозин.

И если раньше существовало выражение «Пиррова победа», то теперь появится «Пирров референдум».

Отхватив несколько кусков территории Украины с сомнительными возможностями их удержать, Россия получила взамен отсутствие четкой и кем-либо признанной государственной границы РФ на Западе. И без всяких перспектив на то, что ее кто-нибудь в мире признает. Даже партнеры Кремля по ОДКБ и ЕврАзЭС уже однозначно высказались против этих референдумов.

Украинский участок западной границы РФ превратился теперь в огненную дугу, которая угрожает опасностью прилегающим к ней субъектам России, которые наверняка станут мишенью для ударов ВСУ. Вместо мирного неба – удары беспилотников, артиллерийские и ракетные обстрелы. Сомнительное достижение, чего уж там.

Но территории мало отнять – их нужно еще и содержать, и охранять. А это новая нагрузка на бюджет России и ее регионы, которые буквально в приказном порядке за собственный счет заставляют «брать шефство» над «освобожденными территориями». Нищие российские регионы должны самостоятельно оплачивать авантюры, отрывая финансирование от решения проблем собственного населения – какой-то театр абсурда получается.

Еще три-четыре месяца, максимум полгода, и россияне не узнают ни ассортимента, ни ценников в магазинах, а их зарплат будет хватать только на покупку калорий, а не еды. А на улицах будет появляться все больше инвалидов и людей с поствоенным травматическим синдромом.

Своим псевдореферендумом у России отнят последний шанс как-то выскочить из украинского капкана…