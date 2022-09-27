Юлия Медведева, специально для haqqin.az 11:18

Оператор проекта Nord Stream AG сообщил, что разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», носят «беспрецедентный характер». Компания отмечает, что сроки восстановления работы трубопроводов пока оценить невозможно. С «Северными потоками», похоже, все. Долгое время находившиеся в эпицентре энергетической войны между Россией и Европой они пустили пузыри и тихо «утонули». Их подрыв полностью исключает возможность каких-либо дополнительных поставок в Европу по этим магистралям наступающей зимой.

А в том, что это был именно подрыв – сомнений не вызывает. Ни в Европе, ни в Кремле. Правда, версии о том, кто его произвел, разнятся. Европейцы рассматривают две версии – либо это были украинцы, либо россияне, причем пока идет расследование, обе стороны рассматриваются с равными долями вероятности. В любом случае речь идет о нарушении статус-кво о неприкосновенности трансграничной энергетической инфраструктуры, к тому же еще и расположенной в самом центре Европы. Об опасности диверсии на «Северных потоках» предупреждали еще в начале июля нынешнего года. И ЦРУ отправляло своим коллегам в Европе такую информацию, да и разведка Германии не исключала такую возможность. А Норвегия еще в августе говорила о неких «неопознанных» беспилотниках и судах, крутившихся в районах, где были проложены трубопроводы. Но европейцы отнеслись к этим предупреждениям с изрядной, так скажем, долей безразличия. Москва столько шантажировала Европу возможностями перекрыть подачу газа через «Северные потоки», что ей это в конце концов надоело. «Будь что будет» решили европейцы, а потому начали искать газ на стороне, достигнув в этом деле немалых успехов.