Кто взорвал «Северный поток»? третья мировая
Оператор проекта Nord Stream AG сообщил, что разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», носят «беспрецедентный характер». Компания отмечает, что сроки восстановления работы трубопроводов пока оценить невозможно.
С «Северными потоками», похоже, все. Долгое время находившиеся в эпицентре энергетической войны между Россией и Европой они пустили пузыри и тихо «утонули». Их подрыв полностью исключает возможность каких-либо дополнительных поставок в Европу по этим магистралям наступающей зимой.
А в том, что это был именно подрыв – сомнений не вызывает. Ни в Европе, ни в Кремле. Правда, версии о том, кто его произвел, разнятся. Европейцы рассматривают две версии – либо это были украинцы, либо россияне, причем пока идет расследование, обе стороны рассматриваются с равными долями вероятности. В любом случае речь идет о нарушении статус-кво о неприкосновенности трансграничной энергетической инфраструктуры, к тому же еще и расположенной в самом центре Европы.
Об опасности диверсии на «Северных потоках» предупреждали еще в начале июля нынешнего года. И ЦРУ отправляло своим коллегам в Европе такую информацию, да и разведка Германии не исключала такую возможность. А Норвегия еще в августе говорила о неких «неопознанных» беспилотниках и судах, крутившихся в районах, где были проложены трубопроводы.
Но европейцы отнеслись к этим предупреждениям с изрядной, так скажем, долей безразличия. Москва столько шантажировала Европу возможностями перекрыть подачу газа через «Северные потоки», что ей это в конце концов надоело. «Будь что будет» решили европейцы, а потому начали искать газ на стороне, достигнув в этом деле немалых успехов.
Кроме того, политическое решение о снижении поставок российского газа до минимума состоялось, а потому «Северные потоки» и их судьба стали Европе совершенно неинтересны. При таких вводных оба «потока» были попросту обречены, и уже совершенно неважно, кто их взорвал.
Восстановление их теперь крайне проблематично. Европейцы, по крайней мере, участвовать в этом не собираются. А без их участия дело может затянуться на годы, ведь российской стороне теперь нужно будет подобрать судно для обследования трубопроводов и получить разрешение на эти работы от властей Дании и Швеции, что при нынешних антироссийских санкциях сделать практически невозможно.
Примечательно, что взрывы не вызвали острой реакции в европейских государствах. Что вполне объяснимо: во-первых, природоохранные ведомства заявили, что причин для серьезного беспокойства в плане воздействия инцидентов на экологию нет. Во-вторых, по «Северному потоку-1» газ не поступает уже несколько недель, а «Северный поток-2» так и не заработал. А потому в той же Германии широко распространено мнение, что эти трубопроводы уже и неактуальны – и Берлину совершенно безразлично, кто их взорвал.
«Теоретически в этом могла бы быть заинтересована Украина, однако у нее сейчас другие проблемы, кроме того, в целом считалось, что до конца войны по этим трубопроводам все равно не потечет газ», - считают там. – «Под подозрением и Россия, хоть она себя таким образом лишила пространства для маневров, что было бы не очень логично».
Правда, про логику Москвы метко подметил немецкий государственный секретарь по экономическим вопросам Патрик Грейхен, который сказал, что «от режима Владимира Путина можно ожидать всего, что угодно».
Как бы то ни было, о «Северных потоках» Кремлю теперь придется забыть. Они пустили пузыри и ушли на дно, утянув туда же мечты России о том, что она может бесконечно шантажировать Европу, устраивая неприличные танцы вокруг ее энергобезопасности.