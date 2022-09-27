Фарах Пехлеви обратилась к властям Ирана

Фарах Пехлеви, вдова иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, выступила с обращением в связи с сотрясающими Иран уже несколько дней протестами.

В своем обращении Фарах Пехлеви осудила убийство 22-летней Махсы Амини, которое всколыхнуло всю страну. Она отметила, что с «волнением и надеждой» наблюдает за происходящими в Иране событиями: «Убийства Махсы Амини, других моих соотечественников, борющихся за свободу, разбивают мое сердце».

Фарах Пехлеви отметила, что поддерживает протестное движение в Иране: «Я вижу, как Иран встает на ноги, и горжусь вашей храбростью и самоотверженностью».

Она также обратилась к полиции, армии Ирана с призывом прекратить насилие, «не пачкать руки кровью молодежи страны».