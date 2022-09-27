Экс-глава МИД Армении устроился на турбазу

Бывший министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян перешел к работе в частном секторе, пишет газета «Грапарак».

Сообщается, что Мнацаканян устроился на работу директором по линии развития или менеджером в комплексе отдыха «Апага Резорт», действующем в родном Николу Пашиняну Енокаване.

Напомним, что Мнацаканян был освобожден от должности главы МИД Армении после Второй Карабахской войны, 20 ноября, при этом, как пишет издание, он до сих пор поддерживает связь с властями.