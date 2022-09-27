Кочарян: «Тема Карабаха отсутствует в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений»

«Тема Карабаха в переговорном процессе по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном полностью отсутствует». Об этом заявил на пресс-конференции в среду, 28 сентября, экс-президент Армении Роберт Кочарян.

По его словам, «действующая власть Армении полностью исключила из своего лексикона такие понятия, как самоопределение карабахских армян и их суверенитет».

«Власти Армении признают, что конфликт уже урегулирован и вопроса Карабаха не существует, как заявляет официальный Баку. Если так продолжится, то будущий переговорный процесс будет проходить между азербайджанцами и армянами Карабаха», - сказал Кочарян.