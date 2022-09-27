НАТО с Данией обсудили аварию на «Северном потоке»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министром обороны Дании Мортеном Бёдсковым инциденты на «Северных потоках», а также защиту критической инфраструктуры стран альянса, написал генсек в своем твиттере.

«Обсудили саботаж на газопроводе «Северный поток» с министром обороны нашего уважаемого союзника Дании Мортеном Бёдсковым. Рассмотрели вопросы защиты критической инфраструктуры в странах НАТО», - говорится в сообщении.

Измерительные станции в Швеции и Дании зарегистрировали два мощных подводных взрыва незадолго до обнаружения утечек газа на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в том же районе в понедельник. Шведские сейсмологи предположили, что это был взрыв.