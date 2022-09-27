Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:10

Как уже сообщалось накануне, немецкая RWE и эмиратская ADNOC заключили сделку по СПГ. Газ объемом 137 000 кубометров будет поставляться в Германию через плавучий импортный терминал СПГ в Брунсбюттеле недалеко от Гамбурга. ADNOC также зарезервировала неустановленное количество грузов СПГ для Германии в 2023 году. Общим местом в рассуждениях о нынешней ситуации стал тезис о том, что Европе придется дорого заплатить за отказ от российского газа. Московские пропагандисты даже запустили ролик о том, что нынешней зимой европейские страны ожидает ледниковый период. Правда, его съемки велись в Красноярском крае, который сам-то толком не газифицирован, но получилось внушительно и пугающе.

Проблема в том, что подобное мнение имеет мало общего с реальностью. Трудности, безусловно, будут. Но Европа взяла курс на отказ от российских энергоносителей, и делает все, чтобы этого добиться. И Германия здесь в числе лидеров. В начале исполнения Олафом Шольцем его обязанностей многие называли его «незаметным канцлером», намекая на то, что он не делал ярких заявлений, не выдвигал масштабных инициатив. И вообще, вел себя как типичный бюрократ – был серым и невзрачным. Но в то время как оппозиционные издания изощрялись в остроумии – в правительстве Германии под руководством «незаметного канцлера» шла титаническая работа по подготовке отказа Берлина от российского газа. Что было решением стратегического характера. Приход к власти Шольца означал, что Германия решительно отряхнула с себя «обаяние России» и избавилась от любых иллюзий в отношении Москвы. Немцы поняли, что Россия – это не просто ненадежный партнер, а враждебная страна, использующая свои нефть и газ в качестве инструмента политического шантажа. И это означало разворот Берлина на 180 градусов от политики, которую проводили Ангела Меркель, а до нее Герхард Шредер.

Но разворот куда бы то ни было возможен лишь тогда, когда есть куда разворачиваться. В данном конкретном случае это означало, что Германии срочно нужно было найти незаконтрактованные объемы газа. Что само по себе являлось весьма нетривиальной задачей, поскольку на газовых рынках все уже давно устоялось и было распределено между потребителями. И менять сложившееся положение дел экспортеры не стремились, не видя в этом для себя особых выгод. От Берлина требовались нестандартные ходы, которые бы стимулировали производителей газа на сотрудничество с ними сверх тех объемов, которые они уже поставляли на мировые рынки. Переговоры на эту тему начались одновременно и с государствами Аравийского полуострова, и с африканскими экспортерами. Поначалу они шли крайне сложно. Те же представители Эмиратов не скрывали своих опасений: «Сейчас мы пойдем вам навстречу и начнем поставлять газ. А затем вы вновь вернетесь к поставкам из России. Да и потом, зачем нам что-то менять, у нас и без того все хорошо?»