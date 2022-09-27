Новая тарифная методика по радиочастотам поощряет применение новых технологий
Министерство цифрового развития и транспорта (МЦРТ) будет определять тарифы на использование радиочастот на основе нового подхода. Новая тарифная методика министерства поощряет применение новых технологий в стране и будет способствовать развитию услуг беспроводной радиосвязи в регионах.
Отметим, согласно указу президента Азербайджана от 26 августа 2022 года, полномочия по определению тарифов на использование радиочастот переданы МЦРТ по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов.
Чем же диктуется необходимость пересмотра тарифной методики?
До настоящего времени оплата за использование радиочастот осуществлялась на основе тарифов, утвержденных протоколом заседания Тарифного (ценового) совета от 23 июля 2004 года. В этих тарифах не учитывались важность радиочастотного спектра, количество частот, объем используемой полосы, географическая территория и другие факторы, что создавало ряд трудностей в регулировании использования радиочастот с помощью экономических инструментов и в эффективном использовании радиочастот. Кроме этого, не принимался во внимание стремительный рост технологий за последние 18 лет с момента принятия тарифов, что часто приводило к серьезным проблемам и судебным разбирательствам.
В целях обеспечения выполнения отмеченного указа президента Азербайджана, приведения существующих тарифов на радиочастоты в соответствие с международными стандартами МЦРТ разработало «Методику расчета размеров разовой платы и срочной платы (ежемесячной или годовой) за использование радиочастотного спектра в Азербайджанской Республике». В основы новой методики легли рекомендации Международного союза электросвязи (МСЭ) по расчету платы за использование радиочастот, а также опыт ряда стран.
Новая тарифная методика учитывает технологию, используемую радиоэлектронными средствами, настроенными на выделенные полосы радиочастот, степень важности полос радиочастот, количество радиочастотных номиналов и ширину полосы, географическую территорию, в которой используется выделенная радиочастота, а также расчет единовременных и срочных (ежемесячных или годовых) выплат на основе количества и коэффициентов, характеризующих зону действия радиосвязи, в том числе коэффициента постоянной стоимости.
Действующие тарифы основывались не на объеме (ширине) полосы радиочастот, а на количестве радиоэлектронных средств (РЭС), используемых на этой частоте. Поэтому в некоторых случаях пользователи были заинтересованы в том, чтобы платить меньше, скрывая количество установленных РЭС и избегая оплаты за несанкционированное использование РЭС. А в новой методике за основу был взят объем (ширина) полосы радиочастот. По этой причине указанная проблема была устранена.
В новой методике также применяется коэффициент географической зоны, что будет способствовать развитию услуг беспроводной радиосвязи в регионах и устранению цифрового разрыва в применении технологии. Так, пользователи смогут пользоваться радиочастотами на 25% дешевле в регионах и в 2,6 раза дешевле на освобожденных от оккупации территориях, чем в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе.
Таким образом, новая тарифная методика МЦРТ на использование радиочастот поощряет применение новых технологий в этой сфере, стимулирует эффективное использование радиочастот, повышает уровень обслуживания, регулирует спрос на радиочастоты в соответствии с принципами справедливости и удовлетворенности клиентов.