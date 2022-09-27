Новая тарифная методика по радиочастотам поощряет применение новых технологий

Отметим, согласно указу президента Азербайджана от 26 августа 2022 года, полномочия по определению тарифов на использование радиочастот переданы МЦРТ по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов.

Министерство цифрового развития и транспорта (МЦРТ) будет определять тарифы на использование радиочастот на основе нового подхода. Новая тарифная методика министерства поощряет применение новых технологий в стране и будет способствовать развитию услуг беспроводной радиосвязи в регионах.

До настоящего времени оплата за использование радиочастот осуществлялась на основе тарифов, утвержденных протоколом заседания Тарифного (ценового) совета от 23 июля 2004 года. В этих тарифах не учитывались важность радиочастотного спектра, количество частот, объем используемой полосы, географическая территория и другие факторы, что создавало ряд трудностей в регулировании использования радиочастот с помощью экономических инструментов и в эффективном использовании радиочастот. Кроме этого, не принимался во внимание стремительный рост технологий за последние 18 лет с момента принятия тарифов, что часто приводило к серьезным проблемам и судебным разбирательствам.

В целях обеспечения выполнения отмеченного указа президента Азербайджана, приведения существующих тарифов на радиочастоты в соответствие с международными стандартами МЦРТ разработало «Методику расчета размеров разовой платы и срочной платы (ежемесячной или годовой) за использование радиочастотного спектра в Азербайджанской Республике». В основы новой методики легли рекомендации Международного союза электросвязи (МСЭ) по расчету платы за использование радиочастот, а также опыт ряда стран.

Новая тарифная методика учитывает технологию, используемую радиоэлектронными средствами, настроенными на выделенные полосы радиочастот, степень важности полос радиочастот, количество радиочастотных номиналов и ширину полосы, географическую территорию, в которой используется выделенная радиочастота, а также расчет единовременных и срочных (ежемесячных или годовых) выплат на основе количества и коэффициентов, характеризующих зону действия радиосвязи, в том числе коэффициента постоянной стоимости.

Действующие тарифы основывались не на объеме (ширине) полосы радиочастот, а на количестве радиоэлектронных средств (РЭС), используемых на этой частоте. Поэтому в некоторых случаях пользователи были заинтересованы в том, чтобы платить меньше, скрывая количество установленных РЭС и избегая оплаты за несанкционированное использование РЭС. А в новой методике за основу был взят объем (ширина) полосы радиочастот. По этой причине указанная проблема была устранена.

В новой методике также применяется коэффициент географической зоны, что будет способствовать развитию услуг беспроводной радиосвязи в регионах и устранению цифрового разрыва в применении технологии. Так, пользователи смогут пользоваться радиочастотами на 25% дешевле в регионах и в 2,6 раза дешевле на освобожденных от оккупации территориях, чем в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе.

Таким образом, новая тарифная методика МЦРТ на использование радиочастот поощряет применение новых технологий в этой сфере, стимулирует эффективное использование радиочастот, повышает уровень обслуживания, регулирует спрос на радиочастоты в соответствии с принципами справедливости и удовлетворенности клиентов.