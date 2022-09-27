До начала мероприятия коллектив ЗАО посетил в Баку и Гяндже могилы погибших на войне своих сотрудников Мухтара Гасымлы и Рауфа Аскерова, а также могилы других шехидов, возложил цветы. Минутой молчания была почтена память всех шехидов, погибших за территориальную целостность и независимость Азербайджана. Выступивший на мероприятии председатель правления ЗАО Закир Ибрагимов подчеркнул значимость Победы азербайджанской армии в 44-дневной войне, отметил, что война продемонстрировала всему миру силу азербайджанского народа, его лидера и славных азербайджанских воинов.

Отметив, что забота о семьях шехидов и ветеранах является одним из приоритетных направлений государства, З.Ибрагимов рассказал об успешно реализуемых в Азербайджане государственных программах по социальной защите семей шехидов и ветеранов. З.Ибрагимов сообщил, что в настоящее время в ЗАО работают 44 участника Отечественной войны, 10 ветеранов Первой Карабахской войны, инвалид войны и 10 членов семей шехидов.

Председатель Дашкесанской районной организации партии «Ени Азербайджан» Мейданали Йолчуев отметил работу по лечению и реабилитации раненых ветеранов, решению социально-бытовых проблем семей шехидов.

Члены семей шехидов, выступившие на мероприятии, поблагодарили главу государства за проявляемое к ним внимание и заботу. Отец шехида Мухтара Гасымлы, Али Гасымов, отметил, что гордится своим сыном, что азербайджанский народ обрел героя в лице Мухтара.