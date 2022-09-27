Анкара обратилась к Афинам: давайте жить дружно

Турция продолжает давать адекватный ответ на все незаконные действия Греции как за столом переговоров, так и на местах, и не допустит формирования в регионе статус-кво, ущемляющего интересы Турции, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, которого цитирует агентство «Анадолу».

По его словам, у Афин «сформировалось ошибочное восприятие о том, что вывод разногласий изменит ситуацию в регионе». Турецкий министр призвал греческую сторону осознать всю серьезность сложившейся ситуации.

«Сходите с ошибочного пути. Избегайте провокаций, которые приведут к катастрофе. Турция в очередной раз искренне призывает здравомыслящих греков к диалогу и решению проблем мирными методами в соответствии с международным правом», - подчеркнул Акар.

По словам главы турецкого оборонного ведомства, Анкара готова превратить Эгейское и Средиземное моря в «зону дружбы». «Если Афины перестанут видеть в Анкаре врага, признают Турцию надежным союзником и соседом, то в итоге выиграет не только Греция, но и весь регион, а также НАТО. Греческий народ должен быть уверен в том, что Турция выступает за мирное и процветающее совместное будущее», - сказал он.

Акар подчеркнул, что Турция «полна решимости защищать свои права и интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, в том числе в вопросе Кипра».