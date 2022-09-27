Зеленский: никаких компромиссов с Россией

Украина должна вернуть все свои земли, захваченные Российской Федерацией, никаких компромиссов по этому вопросу не может быть, заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводят украинские СМИ.

"Восстановление нашей территориальной целостности. Возвращение всех наших границ. Возвращение наших земель. И это не только потому, что это наша земля, и это справедливо и честно. А это потому, что если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась, что вот он мир... Если не будет этого момента, а что-то будет всегда под знаком вопроса, - эта часть недеоккупирована, а эта часть в каком-то компромиссе, - то, поверьте мне, если кто-то еще сомневается, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина должна "вернуть свое - свою землю. К сожалению, своих людей мы не вернем, которые погибли, и наших героев, но мы точно можем восстановить справедливость. Справедливость начинается с возвращения своей земли, своей родины".