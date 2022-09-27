МИД Ирана заявил, что в стране «не происходит ничего особенного»

По мнению Абдоллахиана, нынешние события являются продуктом иностранных СМИ и внешней агитации.

«Иранцы эмоциональные люди, и у них чистые чувства, и в первые часы после инцидента они протестовали мирно, и теперь все ждут, когда закончится расследование судебной системы. Но в то же время были некоторые внешние элементы, такие как спутниковые каналы, веб-сайты, которые поощряли людей в Иране выходить на улицы и прибегать к насилию, посему демонстрации вылились в насилие и беспорядки», - сказал глава иранского МИД, добавив, что смерть 22-летней Махсы Амини «серьезно расследуется».