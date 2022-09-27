Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в новом жилом и гостиничном комплексах, конференц-центре, здании специального представительства президента Азербайджанской Республики в городе Шуша.

Также глава государства и первая леди также ознакомились с ходом ремонтно-восстановительных работ, проводимых в усадебном комплексе Мехмандаровых и здании средней школы № 1.

Ильхам и Мехрибан Алиевы были проинформированы о предстоящем капитальном ремонте административного здания жилищно-коммунальной и ремонтной службы Управления государственного заповедника города Шуша.