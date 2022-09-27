Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе

В среду, 28 сентября, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В ходе разговора министры обменялись мнениями по последней ситуации, сложившейся в регионе. Было подчеркнуто, что работа, проводимая Азербайджаном в регионе на постконфликтном этапе, в том числе обширные восстановительные и строительные работы, служат мирному развитию региона.

Стороны также обсудили актуальные темы повестки дня двустороннего сотрудничества, а также вопросы, связанные с предстоящей встречей министров в Стамбуле для подготовки к Саммиту Организации тюркских государств.