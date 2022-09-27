Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию

Посольство США в Москве призвало граждан Соединенных Штатов немедленно покинуть Россию.

«Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе», - говорится в уведомлении.

Дипломаты связывают это с объявлением мобилизации в России и указывают, что не исключен призыв на военную службу лиц с двойным гражданством.