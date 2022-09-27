Байрамов и Лавров провели телефонный разговор
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили в МИД Азербайджана.
«Министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе вопросы реализации положений трехсторонних заявлений», - говорится в информации.
Байрамов и Лавров также осуществили обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня и другим вызывающим взаимный интерес вопросам.
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