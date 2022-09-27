Захваченные Херсон и «ЛНР» обратились к Путину

Так называемый глава «ЛНР» Леонид Пасечник обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность вхождения «ЛНР» в состав России.

«С учетом одобрения населением республики решения на референдуме прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации», - говорится в обращении Пасечника, которое приводит BBC.

На захваченных РФ частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины с 23 по 27 сентября проходили так называемые «референдумы» о вхождении в состав России. По их итогам «за» якобы высказались 98%.

Также с просьбой о вхождении в состав России обратился к Путину и назначенный из Москвы глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.