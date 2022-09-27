Почти 200 тысяч россиян сбежали от мобилизации

За неделю после объявления мобилизации в России из страны бежали 194 тыс. человек. Большинство из них нашли убежище в Казахстане, куда, по данным МВД республики, въехало 98 тыс. россиян, передает Moscow Times.

Также 53 тыс. приняла Грузия, на сухопутной границе которой собралась автомобильная пробка на 15 километров из бегущих от мобилизации людей. Еще более 43 тыс. бежали в Финляндию, которая собирается закрыть границу для россиян с шенгенскими визами и построить забор длиной до 260 км. 3 тыс. россиян, в основном жители Бурятии, перебрались в Монголию.

По данным Российской ассоциации электронной коммерции, сразу после вторжения России в Украину страну покинули 50-70 тыс. человек. Во «вторую волну», которая состоялась в апреле, уехали еще 70-100 тыс. Теперь же за неделю из России бежали 194 тыс. потенциально подлежащих мобилизации.