Внезапная проверка в белорусской армии

В Беларуси началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752, которая будет проходить в течение месяца, сообщили в Минобороны республики.

Отмечается, что в ходе проверки «будет отрабатываться ряд вопросов, основными из которых станут призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности».