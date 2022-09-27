Кремль: Россия несет убытки от аварий на «Северных потоках»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «предсказуемо глупыми и абсурдными» предположения о причастности России к ЧП на «Северном потоке» и «Северном потоке-2». Его заявления комментируют российские СМИ.

По словам Пескова, половина газа уже была запланирована для «внутренних балансов» страны. Из-за проблем с газопроводами Россия лишилась поставок, а у американских поставщиков сжиженного газа только растут прибыли, утверждает Песков, призвав дождаться итогов расследования и официальной информации от Дании и Швеции.

Представитель Кремля назвал ЧП «большой проблемой» для России. Он напомнил, что обе нитки «Северного потока-2» заполнены газом, все системы были готовы к прокачке, и «газ этот очень дорогой». Россия несет убытки от аварий на «Северных потоках», сказал Песков.

На вопрос, кто будет заниматься ремонтом газопроводов, представитель Кремля ответил: «Если я не ошибаюсь, пока мы не понимаем, что ремонтировать. Как можно прогнозировать ремонт, если мы не понимаем, что ремонтировать? Мы не понимаем, что там произошло».

26 сентября в «Северном потоке» и «Северном потоке-2» резко упало давление. Дания выявила в газопроводе «огромную» утечку. Швеция сообщила, что причиной послужили взрывы. Оператор проекта Nord Stream AG утверждает, что повреждения носят беспрецедентный характер. Европейские страны признали, что инциденты были преднамеренными, не исключают диверсию. Кремль тоже допускает такую версию. Ответственность за атаку до сих пор никто не взял. На фоне ЧП цена на газ в Европе снова начала расти.