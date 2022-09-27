15:08

Yelo Bank обращает особое внимание на растущий спрос IT-специалистов. Регулярно реализуя различные проекты по профессиональной подготовке молодых кадров в данной сфере, Банк подвел итоги программы «IT Lab». В рамках проекта 35 потенциальных молодых людей, активно интересующихся IT-сферой и желающих построить свою будущую карьеру в этом направлении, за три месяца не только получили теоретические знания, но и познакомились с реальной рабочей средой по «Agile» методологии. Программа реализована совместно с GNI Software - компанией с более чем 20-летним международным опытом работы в сфере финансов и IT. В первой части программы квалифицированные команды Yelo Bank-а и компании «GNISoftware» провели необходимые теоретические тренинги в данной области.

Во второй части программы были созданы специальные условия для практичного применения полученных знаний. Участники принимали непосредственное участие в деятельности банка, успешно выполняли поставленные перед ними задачи, знакомились с современной корпоративной средой. На заключительном мероприятии по окончании программы всем участникам были вручены сертификаты и рекомендательные письма. Следует отметить, что наиболее активные участники программы будут трудоустроены в департаментах Банка по своей специальности. Одна из них, Айсу Тагизаде, поделилась своими мыслями о проекте: «Yelo IT Lab - первая программа стажировки, в которой я участвовала. Я выучила SQL с нуля благодаря дружной и поддерживающей нас команде. Оценив по достоинству все предоставляемые Yelo Bank-ом возможности, я получила первую успешную возможность в продвижении своей карьеры».