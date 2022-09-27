ВСУ берут Лиман в полукольцо

Украинская армия продолжает контрнаступательные действия на Донбассе, в частности, ей удалось продвинуться возле Лимана (Донецкая область) и Купянска (Харьковская область). Об этом сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что в ходе контрнаступления украинским военным удалось освободить поселок Ковшаровка в 12 км от Купянска. Таким образом, ВСУ полностью обрезают российские войска от Купянск-Узлового, который являлся для них важным логистическим узлом.

Кроме того, украинские военные взяли под контроль два населенных пункта возле Лимана - Новоселовку и Зеленую Долину. Отмечается, что, заняв эти населенные пункты, ВСУ взяли в полукольцо российские войска, находящиеся сейчас в Лимане.