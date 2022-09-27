AzerTelecom» и «Казахтелеком» подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту

В рамках ежегодного международного технологического форума Digital Bridge, прошедшего в городе Астана, ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана – AzerTelecom и «Казахтелеком» подписали меморандум о стратегическом партнерстве по проекту прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.

Стороны уверены, что документ послужит стимулом для дальнейшего сотрудничества в области развития цифровой инфраструктуры обеих стран, будет способствовать наращиванию новых рыночных возможностей в части доступности и повышения пропускной способности сетей в обоих государствах.

Документ предусматривает стратегическое партнерство двух операторов в рамках проекта Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Азербайджан – Казахстан, который является частью масштабного проекта «Цифровой Шелковый путь» (Digital Silk Way), предусматривающего создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией посредством Азербайджана и Казахстана.

Представители телеком-операторов выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего бизнеса по оказанию международных услуг электросвязи, возможности стимулирования двустороннего сотрудничества по дальнейшему развитию digital-трансформации и цифровой инфраструктуры обеих стран.