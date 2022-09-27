Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 16:00

Греция не только последовательно вооружает спорные острова в Эгейском море у границ Турции, но и открыто поддерживает Армению в ее противостоянии с Азербайджаном. Так, глава МИД Греции Никос Дендиас, который на днях посетил Ереван, коснувшись темы недавних пограничных столкновений на армяно-азербайджанской границе, весьма недвусмысленно предупредил Азербайджан. «Я хочу послать четкий сигнал странам, которые хотят перерисовывать политическую карту, - сказал, в частности, Дендиас, посетивший Ереван, чтобы выразить поддержку Армении в день начала 44-дневной карабахской войны. – Мое послание заключается в том, что подобная ревизионистская политика потерпит неудачу».

После переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном глава греческого МИД встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, после чего написал в социальных сетях: «Я еще раз подчеркнул полную солидарность Греции с Арменией». Как известно, Греция и раньше оказывала политическую поддержку Армении. Но в последнее время на фоне роста военной напряженности между Грецией и Турцией Афины значительно активизировали работу на армянском треке. На что, в свою очередь, подчеркнуто позитивно отреагировало руководство Армении, запустившее процесс постепенного сворачивания стратегического партнерства с Российской Федерацией. Возвращаясь же к теме переброски Грецией вооруженных сил на спорные острова в Эгейском море, резко обострившей турецко-греческие отношения, следует напомнить, что речь идет о территориях, которые были демилитаризованы в соответствии с Лозаннским мирным договором 1923 года, подписанным в том числе и Грецией. Однако в последнее время Афины, которые, как и Анкара, являются членами НАТО, начали активно размещать на спорных островах, расположенных, к тому же, в непосредственной близости от территориальных вод Турции, свои военные силы.

Турция воспринимает действия Греции как непосредственную угрозу своей безопасности, в связи с чем призвала Афины во избежание решительных контрмер проявить сдержанность и здравый смысл. Ситуацию усугубляет тот факт, что Греция параллельно предоставила Соединенным Штатам стратегически важный порт Дедеагач на побережье Средиземного моря для создания здесь крупной американской военной базы. С точки зрения Анкары, концентрация войск США в Греции так же, как переброска греческих вооруженных сил на спорные острова, направлена против Турции. Несколько дней назад стало известно, что Греция перебросила военную технику еще на два демилитаризованных острова в Эгейском море – Мидилли и Сисам. 18 и 21 сентября турецкие беспилотники, выполнявшие разведывательные полеты над Эгейским морем, зафиксировали, что корабль ВМС Греции высадил на остров Мидилли 23 бронетранспортера и еще 18 БТР – на остров Сисам. Сообщается, что эти БТР были переданы греческой армии Соединенными Штатами. В ответ Турция направила ноту Греции, а президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил на днях, что подтягивание греческих войск на демилитаризованные острова в Эгейском море является «тайной оккупацией». При этом Эрдоган подчеркнул, что сосредоточение Грецией войск в Западной Фракии и на островах в Эгейском море военного значения для Анкары не имеет, поскольку военная мощь Турции намного превосходит греческую. «Но мы обращаем их внимание на то, что со стороны Афин такие шаги являются тайной оккупацией, - подчеркнул президент Турции. – Вы действительно думаете, что вас спасет поддержка Европы и США? Если так, то вы ошибаетесь».