Алиевы ознакомились с ходом строительных работ в новом жилом комплексе в Шуше
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства нового жилого комплекса в городе Шуша, передает Азертадж.
Отмечается, что специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.
Общая площадь строительства жилого комплекса составляет около 8 гектаров. Он будет состоять из 23 зданий. Строительство восьми зданий началось 1 июля этого года, а строительство еще 15 - 1 сентября.
Было подчеркнуто, что всего в жилом комплексе будет 450 квартир. Здесь количество однокомнатных квартир составляет 28, двухкомнатных - 195, трехкомнатных - 190, четырехкомнатных - 30, а пятикомнатных - 7. Здания будут 3-х и 5-ти этажными. В комплексе будут созданы все условия для комфортного проживания жителей. На территории также будут проведены обширные работы по благоустройству и озеленению.