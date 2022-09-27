Алиевы ознакомились с ходом строительных работ в новом жилом комплексе в Шуше

Общая площадь строительства жилого комплекса составляет около 8 гектаров. Он будет состоять из 23 зданий. Строительство восьми зданий началось 1 июля этого года, а строительство еще 15 - 1 сентября.

Было подчеркнуто, что всего в жилом комплексе будет 450 квартир. Здесь количество однокомнатных квартир составляет 28, двухкомнатных - 195, трехкомнатных - 190, четырехкомнатных - 30, а пятикомнатных - 7. Здания будут 3-х и 5-ти этажными. В комплексе будут созданы все условия для комфортного проживания жителей. На территории также будут проведены обширные работы по благоустройству и озеленению.