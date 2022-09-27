Спецназ Азербайджана, Турции и Грузии проведет совместные учения

На встрече были обсуждены вопросы обеспечения мира и безопасности в регионе, текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества. Стороны обменялись мнениями по обеспечению безопасности региональных экономических проектов, дальнейшему расширению сотрудничества в военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской и других сферах. Было положительно оценено участие и продолжение подготовки военнослужащих азербайджанской армии на курсах, организованных в Сачхерской горно-подготовительной школе.

В ходе встречи К.Велиев прошел перед почетным караулом, после чего прозвучали Государственные гимны обеих стран. В соответствии с протоколом была оставлена запись в «Книге почетных гостей». Затем Велиев встретился с командующим Силами обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили.

Находящийся с официальным визитом в Грузии первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил командование Сил обороны этой страны.

Было подчеркнуто, что совместные учения, конференции и тренинги, проводимые между армиями Азербайджана и Грузии, носят регулярный характер, отмечена важность проведения этих мероприятий как в двустороннем, так и в трехстороннем формате Азербайджан-Грузия-Турция, а также в рамках НАТО.

Стороны обсудили подготовку к предстоящим в октябре нынешнего года совместным учениям подразделений специального назначения «Кавказский орел-2022» с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, а также вопросы организации совместных учений «Кавказский орел-2023» и командно-штабных учений с компьютерной поддержкой «Eternity-2023», которые планируется провести в следующем году. Было отмечено, что совместные военные учения создают широкие возможности для повышения уровня взаимодействия и боевой подготовки армий двух стран, а также обмена опытом.

Упомянув о взаимной поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета двух государств, стороны особо отметили, что отношения между Азербайджаном и Грузией, достигшие уровня стратегического партнерства, создают благоприятные условия для дальнейшего развития военного сотрудничества, отвечающего интересам военных ведомств обеих стран.

На встрече было подчеркнуто, что азербайджано-грузинское военное сотрудничество направлено на обеспечение стабильности и безопасности в регионе.