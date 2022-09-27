В Коллегии адвокатов помогли ветеранам и членам семей шехидов

Решением Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана от 9 декабря 2020 года было принято решение об оказании бесплатной юридической помощи семьям шехидов и ветеранов, включая бесплатное представительство в судебных процессах.

Регулярно оказывается бесплатная юридическая помощь семьям шехидов и ветеранов в связи с исполнением этого решения. Также по случаю «27 сентября – Дня памяти» все действующие в стране адвокатские структуры оказали такую помощь членам семей шехидов и ветеранам войны.

В ходе акции была оказана юридическая помощь десяткам обратившихся, даны ответы на их вопросы, разъяснены положения гражданского и социального законодательства, даны письменные и устные консультации, составлены письменные заявки.

Большинство обращений касалось оказания юридической помощи, связанной с пенсионными правами, социальным обеспечением, ипотекой, разводом и продовольственным обеспечением.