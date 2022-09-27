В Сураханском районе Баку состоялась церемония передачи 50 квартир семьям шехидов и инвалидам Отечественной войны, сообщили в Минтруда и соцзащиты.

В министерстве отметили, что в поствоенный период 3850 квартир было передано семьям шехидов, инвалидам войны и другим представителям уязвимых слоев населения. Всего за истекший период 12 850 льготников были обеспечены квартирами или частными домами.

Также министерство сообщило о планах выделить семьям шехидов и инвалидов войны 1500 квартир до конца года.