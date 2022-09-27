Парвиз Шахбазов о вкладе Азербайджана в энергетическую интеграцию тюркских стран
Стратегические инициативы Президента Азербайджана Ильхама Алиева и наша победа в Отечественной войне создали спустя много лет возможности для географического единства тюркского мира через Зангезурский коридор.
Об этом заявил министр энергетики АР Парвиз Шахбазов, выступая на втором заседании министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ) в Алматы, Казахстан.
Было отмечено, что торговый оборот нашей страны с членами организации превысил 4,6 млрд долларов. Инвестиции этих стран в нашу экономику составляют 13,8 млрд долларов, а инвестиции Азербайджана в государства-члены - 21,3 млрд долларов.
На первой встрече министров энергетики ОТГ был отмечен вклад Азербайджана в энергетическое сообщество тюркских государств за прошедший период. Было заявлено, что транспортировка электроэнергии по Зангезурскому коридору через Турцию и электропередачи посредством подводной линии через Черное море, к которой также присоединится Венгрия, обеспечит энергетическое единство тюркских государств, а также их интеграцию с Европой.
В частности, были доведены до внимания перспективы трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и Южного газового коридора: «Роль TANAP и TAP в диверсифицированном и устойчивом энергоснабжении потребовала возобновления стратегического энергетического партнерства ЕС с Азербайджаном и увеличения экспорта в Европу до 20 млрд кубометров к 2027 году. Расширение Южного газового коридора не только укрепляет позиции Азербайджана и Турции в обеспечении энергетической безопасности в широком географическом пространстве, но и создает возможности для выхода братских стран на новые рынки».
Было отмечено, что с прошлого года по настоящее время посредством TANAP и TAP в Турцию было поставлено 9,6 млрд, в Европу - более 16 млрд кубометров «голубого топлива».