Парвиз Шахбазов о вкладе Азербайджана в энергетическую интеграцию тюркских стран

Стратегические инициативы Президента Азербайджана Ильхама Алиева и наша победа в Отечественной войне создали спустя много лет возможности для географического единства тюркского мира через Зангезурский коридор.

Об этом заявил министр энергетики АР Парвиз Шахбазов, выступая на втором заседании министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ) в Алматы, Казахстан.

Было отмечено, что торговый оборот нашей страны с членами организации превысил 4,6 млрд долларов. Инвестиции этих стран в нашу экономику составляют 13,8 млрд долларов, а инвестиции Азербайджана в государства-члены - 21,3 млрд долларов.

На первой встрече министров энергетики ОТГ был отмечен вклад Азербайджана в энергетическое сообщество тюркских государств за прошедший период. Было заявлено, что транспортировка электроэнергии по Зангезурскому коридору через Турцию и электропередачи посредством подводной линии через Черное море, к которой также присоединится Венгрия, обеспечит энергетическое единство тюркских государств, а также их интеграцию с Европой.