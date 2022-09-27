Шольц подтвердил отказ поставлять Украине боевые танки
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Neuen Osnabrücker Zeitung вновь подтвердил отказ немецкой стороны поставлять Украине основные боевые танки.
По словам Шольца, Берлин не будет поставлять Киеву современное вооружение, пока этого не начнут делать другие партнеры. Немецкий лидер подчеркнул, что Германия поддерживает Украину «в меру своих возможностей», пытаясь не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией.
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