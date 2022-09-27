Свыше двух тысяч человек в Азербайджане пожаловались на укус кошек

«За 6 месяцев текущего года по поводу укусов животных за медицинской помощью в Азербайджане обратились 17 528 человек». Как сообщает haqqin.az, об этом заявила заведующая отделом особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Джейран Джафарова, рассказывая о бешенстве в прямом эфире на странице министерства в Instagram.

Джафарова сообщила, что 3743 из всех таких случаев приходится на Баку. Собаки покусали 14 900 человек, кошки — 2 015, крысы — 322, другие животные — около 300 человек.

Эксперт добавила, что пока в стране не выявлено случаев заболевания бешенством среди населения. Она также сообщила, что среди охотников проводится профилактическая вакцинация против бешенства:

«Бешенство передается не только при укусах, но и при царапинах, через слюну. Хотя в Азербайджане вакцинация против бешенства не входит в календарь прививок, она проводится среди охотников в профилактических целях. Чем ближе место укуса к нервной системе, тем дольше курс лечения. Речь идет о лечении инъекционной вакциной», — пояснила эксперт.

Джафарова отметила, что вакцины защищают пациента до года. Обычно вводится три дозы, а в более серьезных случаях или если укусившее животное ведет себя подозрительно - пять вакцин. После прививки от бешенства человеку следует какое-то время обратить внимание на свой рацион и воздержаться от употребления алкоголя.