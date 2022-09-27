Gaming League Azerbaijan (GLA), организующая соревнования по киберспорту в Азербайджане, запустила новый проект при поддержке Федерации киберспорта Азербайджана и TOPaz.

GLA организует турниры в рамках проекта под названием Zəfər Yolu. Первым соревнованием станет турнир Counter Strike - Global Offensive. В соревновании примут участие 20 команд. Турнир будет транслироваться в прямом эфире на twitch.tv/glahub и gla.az.

Также пройдет турнир по Valorant - Zəfər Liqası.

Глава Gaming League Azerbaijan Адиль Махмудов отметил, что проект Zəfər Yolu важен вдвойне:

«Мы организуем соревнования не только для развития киберспорта, но и для продуктивного использования свободного времени молодежи вдали от вредных привычек и привития им патриотических чувств. После 44-дневной войны в календаре появился День Победы, имеющий особое значение для азербайджанцев. Название турнира Zəfər Yolu показывает, что мы всегда помним о победах, одержанных Азербайджанской Армией. Причина, по которой мы выбрали игры Counter Strike - Global Offensive и Valorant, заключается в том, что они очень популярны в стране».

Следует отметить, что Gaming League Azerbaijan в последние годы организовала международные соревнования «Хары Бюльбюль», «Хамса» и GLA SUMMER CUP.