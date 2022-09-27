Над нефтяными объектами Норвегии заметили неопознанные беспилотники

Норвегия усиливает безопасность и наблюдение за объектами своей энергетической инфраструктуры, пишет Euronews.

Норвежцы пошли на данные меры после того, как Управление по безопасности нефти страны (PSA) получило информацию о неопознанных беспилотниках вблизи морских нефтегазовых платформ страны.

«PSA получило ряд уведомлений от компаний-операторов на норвежском континентальном шельфе относительно наблюдения неопознанных беспилотников вблизи морских нефтегазовых объектов», - говорится в сообщении ведомства.