Эрдоган: Турция может стать посредником по вопросу Запорожской АЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает агентство Anadolu.

В ходе разговора Эрдоган напомнил Зеленскому, что предложение посреднических услуг в создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции остается в силе.

Касаясь вопроса так называемых «референдумов» в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины, турецкий лидер заявил, что подобные действия осложняют усилия по активизации дипломатического процесса.

Эрдоган также выразил удовлетворение успешным обменом военнопленных, который произошел при посредничестве Турции, и напомнил об успехе зерновой сделки.