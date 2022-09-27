Байден с Маском хоронят вместе с Ираном всех диктаторов новый поворот
Продолжающиеся бурные протесты в Иране имели, по крайней мере, одно важное последствие. Ядерная сделка с Тегераном, которую в 2015 году инициировал президент Барак Обама и от которой отказался спустя три года другой президент, Дональд Трамп, теперь при Джо Байдене похоронена. На время или навсегда, об этом пока трудно судить.
Накануне открытия нынешней Генеральной ассамблеи ООН помощник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не ожидают никакого прорыва при обсуждении вопроса о возврате к сделке.
Американские сенаторы из обеих партий, которые всегда крайне негативно относились к каким бы то ни было переговорам с Тегераном, только аплодируют такой позиции. Сенатор Крис Мерфи говорит в интервью британской и иранской журналистке Кристин Аманпур, что в «условиях бурных протестов никакая сделка невозможна».
Но есть и еще одно весьма важное для США следствие охвативших Иран протестов. Президент Байден решительно встал на сторону протестующих. И это являет собой разительный контраст с вялыми и нерешительными действиями Обамы 13 лет назад. Тогда Белый дом в поразительно схожей ситуации уличных протестов, также вызванных убийством одной из участниц протестов, побоялся выразить свое возмущение и тем более наложить на Иран какие-либо санкции. Тогда опасения администрации были вызваны тем, что Тегеран мог обвинить ЦРУ во вмешательстве и «тайном подстрекательстве заговорщиков».
Абсурдные доводы. Впрочем, весьма характерные для отнюдь не бойцовской команды Обамы. А теперь Салливан, который во время протестов 2009 года был главным советником Хиллари Клинтон, признается, что американским лидерам «приходится усваивать горький урок того, что значит быть перестраховщиками». «Мы поняли из того урока, что самая важная вещь для Соединенных Штатов - быть твердыми и принципиальными в солидарности с гражданами любой страны, которые требуют своих прав и достоинства», - говорит Салливан.
Известный американский дипломат Деннис Росс, который в 2009 году был главным экспертом по Ирану в Совете национальной безопасности США, теперь сетует: «Люди, участвующие в демонстрациях протеста в Иране, говорят нам: Тогда нам нужно было вести себя иначе. И мы сожалеем о том, что все делали так медленно».
Мудрые слова. Как говорится, признать свою неправоту лучше поздно, чем никогда.
Теперь Белый дом наложил санкции на полицию морали Ирана, повинной в расправе над 22-летней Махсой Амини, которую до смерти избили за неправильно надетый хиджаб. Почти одновременно Вашингтон отменил запрет на предоставление этой стране американской спутниковой технологии, которая позволяет иранцам, в частности, пользоваться интернетом и общаться между собой. Эти меры были прежде приняты для того, чтобы отключить Иран от мира до тех пор, когда ядерная сделка будет заключена и одновременно Тегеран откажется от поддержки террористических групп на Ближнем Востоке.
Как сообщает The New York Times, несколько часов спустя после того, как ограничения были сняты, Илон Маск сообщил, что его спутниковая система Starlink «полностью активирована в Иране».
Здесь прослеживаются прямые ассоциации с Украиной. Накануне 24 февраля, когда началась так называемая специальная военная операция, Москва вывела из строя спутниковую систему, которой пользовалась соседняя страна - Украину было решено сделать слепой и глухой. Но этот номер не прошел - США в считанные часы предоставили украинцам оборудование Starlink, имевшее небольшие антенны-боксы, которые позволили установить связь с тысячами находящихся на орбите спутников. И за несколько дней украинские министерства и ведомства вернули себе интернет. Сейчас стране поставлены 15 тысяч комплектов Starlinks, которые позволяют иметь устойчивую спутниковую связь, которая необходима не только для нормального функционирования гражданской жизни, но и для действий на фронте.
Отметим также и другие санкции США против Ирана, которые не имеют отношения к протестам, но относятся к поддержке Вашингтоном Украины.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщило о введении санкций против иранских компаний, которые поставили России иранские военные беспилотники, ныне используемые в Украине. Под санкции также подпали три компании и одно физическое лицо, которые участвуют в исследованиях, разработке, производстве и поставках БПЛА и компонентов для них, включая беспилотники серии Shahed, для Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР), его воздушно-космических сил (IRGC ASF) и флота.
В итоге можно констатировать следующее: в глобальном плане действия Байдена после гигантских внешнеполитических провалов его предшественника Трампа и слишком осторожной политики Обамы имеют огромное значение. Они показывают диктаторам всех стран, что Америка не будет терпеть подавление прав и свобод людей, не станет наблюдать, как одни страны захватывают территорию других государств, а будет действовать решительно.
Вопрос, однако, еще и в том, продолжится ли такая разумная стратегия после президентских выборов 2024 года…