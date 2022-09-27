Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 17:40

Продолжающиеся бурные протесты в Иране имели, по крайней мере, одно важное последствие. Ядерная сделка с Тегераном, которую в 2015 году инициировал президент Барак Обама и от которой отказался спустя три года другой президент, Дональд Трамп, теперь при Джо Байдене похоронена. На время или навсегда, об этом пока трудно судить. Накануне открытия нынешней Генеральной ассамблеи ООН помощник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не ожидают никакого прорыва при обсуждении вопроса о возврате к сделке.

Американские сенаторы из обеих партий, которые всегда крайне негативно относились к каким бы то ни было переговорам с Тегераном, только аплодируют такой позиции. Сенатор Крис Мерфи говорит в интервью британской и иранской журналистке Кристин Аманпур, что в «условиях бурных протестов никакая сделка невозможна». Но есть и еще одно весьма важное для США следствие охвативших Иран протестов. Президент Байден решительно встал на сторону протестующих. И это являет собой разительный контраст с вялыми и нерешительными действиями Обамы 13 лет назад. Тогда Белый дом в поразительно схожей ситуации уличных протестов, также вызванных убийством одной из участниц протестов, побоялся выразить свое возмущение и тем более наложить на Иран какие-либо санкции. Тогда опасения администрации были вызваны тем, что Тегеран мог обвинить ЦРУ во вмешательстве и «тайном подстрекательстве заговорщиков». Абсурдные доводы. Впрочем, весьма характерные для отнюдь не бойцовской команды Обамы. А теперь Салливан, который во время протестов 2009 года был главным советником Хиллари Клинтон, признается, что американским лидерам «приходится усваивать горький урок того, что значит быть перестраховщиками». «Мы поняли из того урока, что самая важная вещь для Соединенных Штатов - быть твердыми и принципиальными в солидарности с гражданами любой страны, которые требуют своих прав и достоинства», - говорит Салливан.

Известный американский дипломат Деннис Росс, который в 2009 году был главным экспертом по Ирану в Совете национальной безопасности США, теперь сетует: «Люди, участвующие в демонстрациях протеста в Иране, говорят нам: Тогда нам нужно было вести себя иначе. И мы сожалеем о том, что все делали так медленно». Мудрые слова. Как говорится, признать свою неправоту лучше поздно, чем никогда. Теперь Белый дом наложил санкции на полицию морали Ирана, повинной в расправе над 22-летней Махсой Амини, которую до смерти избили за неправильно надетый хиджаб. Почти одновременно Вашингтон отменил запрет на предоставление этой стране американской спутниковой технологии, которая позволяет иранцам, в частности, пользоваться интернетом и общаться между собой. Эти меры были прежде приняты для того, чтобы отключить Иран от мира до тех пор, когда ядерная сделка будет заключена и одновременно Тегеран откажется от поддержки террористических групп на Ближнем Востоке. Как сообщает The New York Times, несколько часов спустя после того, как ограничения были сняты, Илон Маск сообщил, что его спутниковая система Starlink «полностью активирована в Иране».