Посла Беларуси вызвали в МИД Грузии

Посла Беларуси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии в связи с визитом белорусского президента Александра Лукашенко в Абхазию, сообщила пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

«Посол Беларуси Анатолий Лис вызван в МИД Грузии. Встреча с послом касалась визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Абхазию», – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что грузинская сторона «выразила по этому поводу крайнюю обеспокоенность и потребовала от Беларуси дополнительных разъяснений».

Ранее в среду Лукашенко прибыл в Пицунду, где встретился с так называемым «президентом Абхазии» Асланом Бжания.